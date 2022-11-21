زيلينسكي: روسيا تقصف مواقع أوكرانية بالمدفعية والمنطقة الشرقية تتعرض لنحو 400 هجوم

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور موقعا عسكريا في سوليدار، دونيتسك في 5 يونيو/حزيران 2022.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور أن روسيا تقصف بالمدفعية مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية وأن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يناهز 400 ضربة الأحد. وأضاف الرئيس الأوكراني بأن أعنف المعارك لا تزال تدور في منطقة دونيتسك وسط قصف الروسي شديد. كما ذكر بأن القوات الأوكرانية في الجنوب "تدمر بشكل ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين" دون ذكر تفاصيل إضافية.

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور إن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية، وإن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقرب من 400 ضربة الأحد.

وأضاف زيلينسكي: "أعنف المعارك، مثلما كان من قبل، تقع في منطقة دونيتسك. وعلى الرغم من وقوع عدد أقل من الهجمات اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، فإن حجم القصف الروسي لا يزال للأسف مرتفعا للغاية".

وتابع: "في منطقة لوغانسك، نتحرك ببطء إلى الأمام أثناء القتال. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 400 هجوم مدفعي في الشرق منذ بداية اليوم".

وقال زيلينسكي أيضا إن القوات في الجنوب: "تدمر بشكل ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين" لكنه لم يذكر تفاصيل.

وسحبت روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية هذا الشهر ونقلت بعضها لتعزيز مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين، في منطقة صناعية تعرف باسم دونباس.

وقالت كييف السبت إن نحو 60 جنديا روسيا قُتلوا في هجوم مدفعي بعيد المدى في الجنوب، وهي المرة الثانية، خلال أربعة أيام، التي تزعم فيها أوكرانيا أنها تسببت في خسائر كبيرة في هجوم واحد.

فرانس 24 / رويترز

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