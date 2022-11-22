الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: سكان خيرسون يحاولون استعادة حياتهم السابقة بعد الانسحاب الروسي

01:41 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

لا تزال خيرسون المدينة الأوكرانية الرئيسية الواقعة جنوب البلاد تحت النيران رغم تحريرها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، مع قصف القوات الروسية مساء الأحد المحطة النفطية للمدينة. رغم ذلك، يحاول السكان استعادة حياتهم السابقة بعد إعادة فتح المراكز التجارية، حيث يصطفون لاقتناء مستلزماتهم في طوابير طويلة وهم يشتكون من ارتفاع قياسي في الأسعار. لكن العودة إلى الوضع الطبيعي تبقى بعيدة المنال إذ يجب ترميم كل البنى التحتية التي دمرها الروس قبل انسحابهم، وخصوصا خطوط السكك الحديدية والمطار فيما تواصل فرق إزالة الألغام تطهير المدينة والمنازل. تقرير: أسيل سويسة ورومان ميشلو.