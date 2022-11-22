مجموعة غازبروم تتهم أوكرانيا بمصادرة الغاز الروسي الذي يمر عبر أراضيها إلى مولدافيا

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب

وفقا لشركة غازبروم أساءت أوكرانيا استخدام 52.5 مليون متر مكعب من الغاز بشكل مفرط في نوفمبر "مستبيحة" قسما من الشحنات لاستخدامها لغاياتها الخاصة.

قالت مجموعة غازبروم الروسية الثلاثاء إنها ستقلص إمدادات الغاز إلى مولدافيا، مدعية أن أوكرانيا قامت بالعبث بخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها. واتهمت المجموعة كييف بمراكمة بنحو غير شرعي 52,5 مليون متر مكعب من الغاز في تشرين الثاني/نوفمبر "مستبيحة" قسما من الشحنات لاستخدامها لغاياتها الخاصة.

إعلان اقرأ المزيد

هددت مجموعة غازبروم الروسية الثلاثاء بتقليص إمدادات الغاز الموجهة إلى مولدافيا متهمة أوكرانيا بالعبث بخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها.

وأفادت المجموعة العملاقة المملوكة من الدولة الروسية "كميات شحنات غازبروم من الغاز عند نقطة العبور في سودجا للتوجه نحو مولدافيا عبر أراضي أوكرانيا تتخطى (في الحقيقة) الكميات" التي تصل إلى الحدود بين أوكرانيا ومولدافيا.

واتهمت غازبروم أوكرانيا بمراكمة بنحو غير شرعي 52,5 مليون متر مكعب من الغاز في تشرين الثاني/نوفمبر "مستبيحة" قسما من الشحنات لاستخدامها لغاياتها الخاصة.

وهددت المجموعة الروسية العملاقة "بتقليص إمدادات الغاز عند نقطة العبور في سودجا ابتداء من 28 تشرين الثاني/نوفمبر الساعة 10,00" إذا واصلت كييف مصادرة الغاز الموجه إلى دول أخرى.

ويأتي التهديد الروسي مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا في الأيام الأخيرة، ما زاد الطلب على الغاز بهدف التدفئة.

ويذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير، ومنذ ذلك الحين خفضت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وارداتها إلى حد كبير، لتبلغ أقل من 10 بالمئة من إجمالي الغاز المستورد، وفقًا لبروكسل.

ومولدافيا دولة صغيرة تضم 2,6 مليون نسمة، ومرشحة منذ نهاية حزيران/يونيو للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتعاني البلاد تداعيات الحرب في أوكرانيا، لا سيما على صعيد الطاقة إذ كانت شركة غازبروم الروسية خفضت صادراتها من الغاز إلى كيشيناو، إلى النصف.

وأعلن المجتمع الدولي الإثنين، مساعدات جديدة لمولدافيا بينها 100 مليون يورو من فرنسا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك