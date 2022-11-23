البرلمان الأوروبي يعلن روسيا "دولة راعية للإرهاب"

نواب في البرلمان الأوروبي © أ ف ب/ أرشيف

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه قرر تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب". واعتبر أن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.