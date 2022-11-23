البرلمان الأوروبي يعلن روسيا "دولة راعية للإرهاب"
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أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه قرر تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب". واعتبر أن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.
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قرر البرلمان الأوروبي الأربعاء تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب وقال إن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.
والخطوة رمزية إلى حد كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك. وفي ذات الوقت فرض التكتل عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
فرانس24/ رويترز
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