وكالة الفضاء الأوروبية تكشف عن الدفعة الجديدة من رواد الفضاء وترصد نحو 17 مليار يورو للميزانية

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شعار وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) خلال اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على المستوى الوزاري (CM22) في باريس، فرنسا، 23 نوفمبر 2022.

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الأربعاء أن دفعتها الجديدة من المتخرجين رواد فضاء تضم ثلاثة رجال وامرأتين، وأنه تم رصد ميزانية تقارب 17 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة، بزيادة 17% مقارنة بالميزانية الماضية.

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كشفت وكالة الفضاء الأوروبية الأربعاء في باريس أن الدفعة الجديدة من المتخرجين رواد فضاء تضم ثلاثة رجال وامرأتين من خمس دول أوروبية.

واختيرت هذه الدفعة من حوالى 23 ألف مرشح، لتخلف دفعة العام 2009 التي أثارت حماسة لمغامرة الفضاء بين الشباب الأوروبي. وكانت دفعة العام 2009 تضم ستة رواد فضاء من بينهم امرأة واحدة هي الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي.

وأعلنت دفعة العام 2022 الأربعاء في باريس، وهو اليوم الأخير من الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية البالغ عددها 22 بلدا، وتضم خمسة أشخاص هم البريطانية روزماري كوغن والفرنسية صوفي أدينو والإسباني بابلو ألفاريس فرنانديس والبلجيكي رافايل لييجوا والسويسري ماركو ألان سيبر.

وخلال الاجتماع، أعلنت الوكالة أيضا ميزانية تقارب 17 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة.

وبعد مفاوضات شاقة، أقرّت الدول الأعضاء الـ22 التي اجتمعت لمدة يومين في باريس، ميزانية مقدارها 16,9 مليار يورو، بزيادة 17 % مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.

فرانس24/ أ ف ب

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