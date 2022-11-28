أعمال شغب في بروكسل ومدن هولندية بعد فوز المغرب على بلجيكا في مونديال 2022

مونديال قطر 2022

اشتباكات بين الشرطة ومشجعين في بروكسل بعد مباراة كأس العالم لكرة القدم بين بلجيكا والمغرب. بروكسل، بلجيكا، 27 تشرين الثاني، نوفمبر 2022.

اعتقلت الشرطة البلجيكية أكثر من عشرة أشخاص الأحد إثر أعمال شغب وقعت في العاصمة بروكسل عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، واستخدم المشجعون مفرقعات وألقوا مقذوفات على قوات الأمن فيما أضرم آخرون النيران بالممتلكات العامة. وفي هولندا تم تفريق مشجعين للمنتخب المغربي بالهراوات.

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شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، أعمال شغب بعد هزيمة المنتخب البلجيكي أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

واعتقلت الشرطة البلجيكية، أكثر من عشرة أشخاص بعدما أضرم مشجعون النار في الطريق العام وسيارة ودراجات كهربائية.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه للتصدي للمشجعين الذين هاجموا عناصر الأمن وأملاكا عامة بحسب ما أفادت الشرطة التي أوردت في بيان، أنه حتى ما قبل نهاية المباراة "سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة "وسط المدينة "الأمر الذي أخل بالأمن العام.

وفي هولندا فرقت شرطة مكافحة الشغب بالهراوات مشجعين للمنتخب المغربي في ثلاث مدن.

وتجمع في روتردام نحو 500 شخص قرب وسط المدينة، وكذلك في لاهاي وأمستردام وأوتريخت، حسب ما ذكرت الشرطة.

وقالت شرطة روتردام "ألقى مشجون الألعاب النارية والزجاج على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بالهراوات".

كما فرقت شرطة مكافحة الشغب مشجعين في أمستردام ولاهاي.

واحتفل أفراد من الجالية المغربية الكبيرة في هولندا بإشعال الألعاب النارية وإطلاق أبواق السيارات ملوحين بالأعلام المغربية بعيد انتهاء المباراة.

ويلقى فريق كرة القدم المغربي متابعة كبيرة في هولندا حيث يحظى اللاعب حكيم زياش بشعبية واسعة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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