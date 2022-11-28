"يوروبول" تعلن تفكيك شبكة ضخمة لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول" الإثنين أن الشرطة قامت بتفكيك شبكة ضخمة لتهريب المخدرات في دبي ودول أوروبية. وقالت إنه تم توقيف 49 مشتبها به من دول مختلفة بينهم ستة يعتبرون "أهدافا مهمة" في دبي، للاشتباه بتورطهم في الشبكة التي تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في العالم.

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قامت الشرطة بتفكيك شبكة ضخمة لتهريب المخدرات تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، وتم توقيف 49 مشتبها به من دول مختلفة، بينهم ستة يعتبرون "أهدافا مهمة" في دبي، على ما أعلنت يوروبول الإثنين.

وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون في بيان إنه تمت في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من المخدرات فيما أوقف مشتبه بهم في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وجاء في البيان: "اجتمع مهربو مخدرات تعتبرهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل ما يعرف بـ’كارتيل ضخم‘ كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا".

وأضاف أن "حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت إشراف وقيادة المشتبه بهم كان هائلا وصادرت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 30 طنا خلال فترة التحقيقات".

وأفادت الوكالة بأن دبي أوقفت مشتبهين يعدان "مهمين للغاية" على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصَين على صلة بإسبانيا وآخرَين على ارتباط بفرنسا.

وقال مصدر في يوروبول لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته إن "أحد المشتبه بهم الهولنديين ذو أهمية كبيرة".

وأوقف 13 شخصا في إسبانيا وستة في فرنسا و10 في بلجيكا بينما أوقف 14 شخصا العام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها، بحسب البيان.

وذكر مدعون عامون في هولندا أنهم سيطلبون تسليم المشتبه بهم من الإمارات العربية المتحدة.

وأحد المشتبه بهم هو شخص في السابعة والثلاثين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، تم توقيفه بشبهة استيراد آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.

وأفاد الادعاء العام في هولندا في بيان أن "هذه جرائم جنائية خطرة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصا من أمريكا الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام".

وكشف أن مشتبها به آخر هو شخص في الأربعين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والبوسنية.

فرانس24/ أ ف ب

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