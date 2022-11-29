الولايات المتحدة تعتزم منح مساعدة طارئة لأوكرانيا للتخفيف من آثار الحرب على قطاع الطاقة

الحرب في أوكرانيا

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نادلة تعمل على ضوء الشموع في مقهى في لفيف بعدما أدّى قصف روسي للمدينة الأوكرانية لانقطاع التيار الكهربائي في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن واشنطن ستعلن على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، عن مساعدة مالية طارئة وهامة لأوكرانيا للتخفيف من تبعات القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية. وأضاف المسؤول بأن الإدارة الأمريكية خصّصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدافيا.

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أفاد مسؤولون أمريكيون الإثنين أنّ واشنطن ستعلن الثلاثاء، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، عن مساعدة مالية "كبيرة" لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سبّبها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ هذه المساعدة التي سيعلن عنها بالتفصيل وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي وصل مساء الإثنين إلى بوخارست "ستكون كبيرة وهذه ليست النهاية".

ولم يحدّد المسؤول قيمة هذه المساعدة، مكتفياً بالقول إنّ إدارة بايدن خصّصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدافيا.

وأوضح أنّ هذه المساعدة الطارئة تندرج في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للمانحين بشأن "دعم المقاومة المدنية الأوكرانية" سيُعقد في فرنسا في 13 كانون الأول/ديسمبر.

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر تشنّ روسيا قصفاً صاروخياً مكثّفاً على البنية التحتية للطاقة في كلّ أنحاء أوكرانيا. وأسفر هذا القصف بحسب كييف عن تضرّر ما بين 25 و30% من هذه البنية التحتية.

وبحسب المسؤول الأمريكي فإنّ "ما يفعله الروس هو أنّهم يستهدفون تحديداً محطّات المحوّلات العالية الجهد" وليس محطات إنتاج الطاقة فحسب، وذلك بهدف تعطيل السلسلة بأكملها من الإنتاج إلى التوزيع.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الرومانية لمناقشة مواضيع شتّى أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

من جهتها دعت ألمانيا، التي تترأّس مجموعة السبع، إلى اجتماع سيعقد عصر الثلاثاء على هامش اجتماع الحلف لبحث أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وبحسب المسؤول الأمريكي فإنّ الولايات المتّحدة ستدعو خلال هذا الاجتماع الدول الأخرى إلى تعزيز مساعداتها في هذا المجال.

وكانت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية، قالت للصحافيين الإثنين إنّ اجتماع بوخارست سيكون أيضاً مناسبة لتسليط الضوء على "التماسك والوحدة الملحوظين" للحلف الأطلسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

فرانس24/أ ف ب

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