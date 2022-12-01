الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك ويطالبه بمكافحة المعلومات المضللة على تويتر

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حذر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك الأربعاء من أن تويتر بحاجة إلى تعزيز الإجراءات لحماية المستخدمين من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى لتجنب انتهاك القواعد الجديدة التي تهدد عمالقة التكنولوجيا بغرامات كبيرة أو حتى الحظر.

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نبه المفوض الأوروبي للسياسة الرقمية تييري بروتون مالك تويتر إيلون ماسك، الأربعاء، من أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر ستضطر إلى زيادة الجهود بشكل كبير للامتثال للقواعد الاوروبية الجديدة، المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وإلا ستواجه المنصة غرامات ومالية حتى الحظر.

وعقد بروتون وماسك مكالمة عبر الفيديو لمناقشة استعداد تويتر للقانون الذي سيتطلب من شركات التكنولوجيا مراقبة منصاتها بشكل أفضل للمواد التي تروج للإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال وخطاب الكراهية والاحتيال التجاري.

وقال بروتون لإيلون ماسك "ما زال هناك عمل ضخم أمامنا" لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل، وفق تقرير للمكالمة وزع على الصحافيين.

ونشر بروتون على منصة "ماستودون" المنافسة رابطا لبيان حول المحادثة جاء فيه "أرحب بتصريحات إيلون ماسك عن اعتزامه جعل تويتر 2.0 جاهزا" ليتماشى مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، مضيفا "لكن لنكن واضحين أيضا، ما زال هناك عمل ضخم أمامنا".

وتابع "سيتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفافة وتعزيز الإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم والحد من الإعلانات المستهدفة".

ولم يرد ماسك بشكل مباشر على منشور بروتون، لكنه وافق في تغريدة منفصلة ردا على مستخدم آخر، على أن تويتر تحت الإدارة السابقة "فشلت في مسألتَي الثقة والأمان لفترة طويلة جدا".

وتعهد أن "تويتر 2.0 سيكون أكثر فعالية وشفافية وإنصافا".

فرانس24/أ ف ب

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