زيلينسكي ينتقد إيلون ماسك بشدة ويسخر من خطته للسلام ويدعوه لزيارة أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

إيلون ماسك في هوثورن، كاليفورنيا، الولايات المتحدة في 14 مارس/آذار 2019.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى زيارة بلاده الغارقة في الحرب بسبب الغزو الروسي، للوقوف على حقيقة الوضع الميداني، في رده على خطة مالك تويتر الجديد للسلام المثيرة للجدل التي أطلقها في أكتوبر/تشرين الأول، وتضمنت خصوصا مقترحا حول وضع شبه جزيرة القرم والمناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو مؤخرا.

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بشدة خطة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المثيرة للجدل للسلام في أوكرانيا، داعيا مالك منصة تويتر الجديد إلى زيارة بلده الغارق في الحرب بسبب الغزو الروسي، للوقوف على الوضع في أرض الواقع.

وكان ماسك أثار جدلا واسعا بعد اقتراحه في أكتوبر/تشرين الأول في تغريدة على تويتر خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا، تقوم على احتفاظ موسكو بالقرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

كما اقترح ماسك تنظيم استفتاءات جديدة في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا إليها مؤخرا، وحصول أوكرانيا على وضع الدولة المحايدة.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء، سخر زيلينسكي من اقتراح الملياردير الأمريكي، داعيا إياه إلى معاينة الوضع على أرض الواقع في البلد الغارق في الحرب قبل أن يطلق أحكاما من بعيد.

President Volodymyr Zelensky at #DealBookSummit on Wednesday invited Elon Musk to visit Ukraine to see the damage done to the country by Russian forces, saying that a visit could help Musk understand the situation before making pronouncements about it. https://t.co/5cUQWhxReK — The New York Times (@nytimes) November 30, 2022

وفي تعليقه على مقترح ماسك قال زيلينسكي: "أعتقد أنه إما أن شخصا ما لديه تأثير عليه وإما أنه يستخلص استنتاجات من تلقاء نفسه".

وتابع الرئيس الأوكراني مخاطبا الملياردير المثير للجدل: "إذا كنت تريد أن تفهم ما فعلته روسيا هنا، تعال إلى أوكرانيا وشاهد كل شيء بنفسك، وبعدها تخبرني كيف يمكن إنهاء هذه الحرب، ومن بدأها ومتى يمكن أن تنتهي".

فرانس24/ أ ف ب

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