واشنطن: مستعدون لإجراء محادثات مع موسكو حول معاهدة "نيو ستارت" النووية

أبدت الولايات المتحدة استعدادها لإجراء محادثات مع روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت" النووية رغم توجيه الأخيرة اتهاما لواشنطن بانتهاج سلوك "سام" مناهض لها استندت إليه لتأجيل وإلى أجل غير مسمى محادثات كان مقرر عقدها بين مسؤولين من البلدين في القاهرة يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة القضايا المتعلقة بالمعاهدة. واتهمت موسكو واشنطن بمحاولة تغيير ميزان القوى بموجب المعاهدة بطريقة "غير شرعية تماما" من خلال تعديل الأسلحة.

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للقاء روسيا لإجراء محادثات بشأن معاهدة

"نيو ستارت" النووية، رغم اتهام موسكو لواشنطن بانتهاج سلوك سام مناهض لها استندت إليه للانسحاب من المفاوضات قبل أيام.

وكانت روسيا أعلنت تأجيل محادثات معاهدة "نيو ستارت" النووية مع المسؤولين الأمريكيين في القاهرة هذا الأسبوع، إلى أجل غير مسمى.

وباعتبارها آخر اتفاقية قائمة من نوعها بين أكبر قوتين نوويتين في العالم بشأن الأسلحة، فإن معاهدة "نيو ستارت" تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لكل جانب نشرها، كما أن لها أهمية رمزية وعملية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين الجمعة "نظل على استعداد للقاء روسيا بشأن المعاهدة نحن ملتزمون بـ(نيو ستارت)".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أكثر نقاط المواجهة بينهما خلال 60 عاما منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط / فبراير الذي أدى إلى سلسلة من العقوبات الأمريكية على موسكو وتقديم واشنطن مساعدات اقتصادية وعسكرية بعشرات المليارات من الدولارات إلى كييف.

وكان من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البلدين في مصر يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة القضايا المتعلقة بالمعاهدة، ومن بينها إمكانية استئناف التفتيش على الترسانات النووية لكل من البلدين، وهي عملية تم تعليقها بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال برايس الجمعة إن جميع الموضوعات التي طرحتها روسيا كانت على جدول أعمال الاجتماع، مضيفا أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء "القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته روسيا خلال الأشهر العديدة الماضية".

واتهمت وزارة الخارجية الروسية واشنطن بمحاولة تغيير ميزان القوى بموجب المعاهدة بطريقة "غير شرعية تماما" من خلال تعديل الأسلحة أو إعادة تسميتها لإخراجها من نطاق المعاهدة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إن روسيا تواصل اعتبار معاهدة "نيو ستارت" أداة مهمة لضمان القدرة على التنبؤ وتجنب سباق التسلح، مضيفة أنها تأمل في أن يلتقي الجانبان بشأن هذه القضايا في عام 2023.

وتنحي روسيا باللائمة في الانسحاب من المحادثات على السلوك الأمريكي الذي تصفه بـ "لسام".

فرانس24/رويترز

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