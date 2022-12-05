بلجيكا: بدء الإجراءات القضائية بشأن تحديد مشاركة عشرة متهمين في تفجيرات بروكسل 2016

رئيسة محكمة جنايات بروكسل، لورانس ماسارت، أثناء تشكيل هيئة المحلفين للمحاكمة في هجمات بروكسل، 30 نوفمبر 2022.

بعد تشكيل هيئة المحلفين، تبدأ الاثنين في بروكسل الإجراءات القضائية لتحديد مشاركة عشرة أشخاص في التفجيرات الانتحارية في بروكسل عام 2016 والتي أسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات. ومن المرتقب أن تحدد القاضية لورانس ماسارت رئيسة المحكمة، هوية جميع أطراف القضية بمن في ذلك المتهمون والمحامون الذين يمثلون حوالي ألف شخص تضرروا من الهجمات.

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في أكبر محاكمة لها على الإطلاق لتحديد ما إذا كان عشرة رجال قد شاركوا في التفجيرات الانتحارية التي نفذها إسلاميون متشددون في بروكسل عام 2016 وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، تنطلق في بلجيكا الاثنين الإجراءات القضائية لهذه المحاكمة.

وعقب أكثر من ست سنوات على الهجمات، ستحدد القاضية لورانس ماسارت رئيسة المحكمة الاثنين هوية جميع أطراف القضية بمن في ذلك المتهمون والمحامون الذين يمثلون حوالي ألف شخص تضرروا من الهجمات التي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها.

وستتحدث ماسارت بعد ذلك أمام هيئة المحلفين، التي تم اختيارها من بين مجموعة من ألف بلجيكي الأسبوع الماضي في عملية استمرت 14 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة صلة واضحة بين المحاكمة وتلك التي أجرتها فرنسا في هجمات باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. فقد حُكم على ستة من المتهمين في تفجيرات بروكسل بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة في فرنسا في يونيو/ حزيران، لكن المحاكمة البلجيكية ستكون مختلفة من حيث أنه سيتم البت فيها من قبل هيئة محلفين وليس قضاة.

وتسبب التفجير المزدوج في مطار بروكسل وتفجير قنبلة ثالثة في مترو المدينة في 22 مارس/آذار 2016 عن مقتل 15 رجلا و 17 امرأة من جنسيات متعددة، الكثير منهم يقيم في بروكسل التي تضم مؤسسات للاتحاد الأوروبي ومقر حلف شمال الأطلسي.

ويواجه تسعة من بين الرجال العشرة تهما بارتكاب جرائم قتل متعددة والشروع في القتل في سياق إرهابي ويحتمل صدور أحكام بالسجن مدى الحياة، كما اتُهم الجميع بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. ومن المتوقع أن يبدأ المدعون قراءة لائحة الاتهام المكونة من 486 صفحة الثلاثاء قبل بدء جلسات الاستماع لنحو 370 خبيرا وشاهدا.

ويتوقع أن تستمر المحاكمة في المقر السابق لحلف الأطلسي سبعة أشهر وتقدر تكلفتها بما لا يقل عن 35 مليون يورو (36.9 مليون دولار).

فرانس24/ رويترز

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