روسيا: تحديد أوروبا سقفا لسعر النفط لن يمنعنا من مواصلة الحرب في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

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منشآت في حقل النفط التابع لمجموعة غازبروم العملاقة في نوفوبروتوفسكوي في روسيا في 18 شباط/ فبراير 2015

أكدت روسيا الإثنين أن فرض الغرب حدا أقصى لأسعار نفطها سيكون له تأثير على استقرار أسواق الطاقة العالمية، بينما لن يؤثر على قدرتها على مواصلة ما تصفه بـ"العمليت العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. هذا، وقد وبدأ الاتحاد الأوروبي الإثنين حظر استيراد الخام الروسي بحرا. فيما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.95 بالمئة إلى 87.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.52 بتوقيت غرينتش.

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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإثنين أن روسيا تعد ردها، عقب قرار مجموعة السبع وحلفائها الذي اتخذته يوم الجمعة بهدف تقليص عائدات موسكو من الطاقة وتقليص قدرتها على خوض الحرب.

وأوضح بيسكوف للصحافيين مجيبا عن سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستقوض جهود موسكو العسكرية "روسيا والاقتصاد الروسي لديهما القدرة المطلوبة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل".

مضيفا "الأمر الواضح الذي لا جدال فيه أن اتخاذ هذه القرارات هو خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية".

وقد بدأ الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الخام الروسي بحرا اعتبارا من الإثنين. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.95 في المئة إلى 87.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.52 بتوقيت غرينتش.

من جانبه، قال الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على تيليغرام إن الضغط على النفط الروسي سيؤدي إلى قفزة "لا يمكن تخيلها" في الأسعار العالمية. مشيرا إلى أن الغرب سيتجمد هذا الشتاء نتيجة دخوله في "معركة غير متكافئة مع الدب الروسي وثلوج الشتاء القاهرة".

كما أضاف "هناك شيء واحد واضح يكمن في أن هذا الأمر لن يأتي بأي خير للمستهلكين بالتأكيد. لذلك دعهم يخزنون المشروبات الكحولية والأغطية وأجهزة التدفئة".

وقد سبق لعدد من المسؤولين الروس تأكديهم أن موسكو لن تبيع النفط للدول التي تلتزم بالسقف السعري.

هذا، وسيسمح الإجراء الذي اتخذته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا للدول الأخرى مواصلة استيراد النفط الروسي المنقول بحرا ولكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي إذا بيعت بأكثر من 60 دولارا للبرميل.

فرانس24/ رويترز

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