ريبورتاج: معلمة أوكرانية من خيرسون قاومت قصف موسكو ومحاولاتها فرض مناهجها بالروسية

02:41 معلمة أوكرانية في خيرسون © صورة ملتقطة من الشاشة

في مدينة خيرسون التي لا تزال في مرمى المدفعية رغم انسحاب القوات الروسية قبل ثلاثة أسابيع فقط، لا تزال المدارس مغلقة، لكن تاتيانا وهي معلمة مدرسة مصرة على تعليم تلاميذها عن بعد رغم الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وأسفت تاتيانا لإرسال بعض العائلات الأوكرانية لأطفالها إلى مدارس حاولت موسكو فيها فرض لغتها ومناهجها. المزيد في تقرير موفدي فرانس24 روبرت بارسونز وبولين غودار ورائد أبو زايدة لمدينة خيرسون.