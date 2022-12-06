اليونان: صدامات في تيسالونيكي بعد إطلاق شرطي النار على فتى من غجر الروما

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أصيب شرطي على دراجة نارية بجروح خطيرة في رأسه على هامش مظاهرة ضد انتهاكات الشرطة، في إحدى ضواحي أثينا، اليونان ، في 9 مارس2022.

احتج متظاهرون في مدينة تيسالونيكي اليونانية واصطدموا مع قوات الأمن بعد استهداف شرطي لفتى من غجر الروما بالرصاص خلال محاولته الفرار بعد دهس شرطيين. وأضرم المحتجون النار في واجهات متاجر في وسط مدينة تيسالونيكي، ونصبوا حواجز مرورية ورموا زجاجات حارقة باتّجاه قوات مكافحة الشغب التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

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شهدت مدينة تيسالونيكي في شمال اليونان مساء الإثنين صدامات بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجّون على إصابة فتى من غجر الروما يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص شرطي أطلق النار عليه لتوقيفه بعدما حاول، أثناء فراره على متن سيارة، دهس شرطيين درّاجين. ونُقل الفتى إلى المستشفى بعد أن أطلق شرطي النار عليه قرابة الساعة الأولى من فجر الإثنين (23:00 ت غ) في ختام مطاردة ليلية.

ونصب المحتجّون حواجز مرورية أضرموا فيها النيران ورموا زجاجات حارقة باتّجاه قوات مكافحة الشغب التي ردّت عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. كما حطّم المحتجّون واجهات متاجر في وسط تيسالونيكي، ثاني كبرى مدن اليونان.

وسبقت هذه الجولة الليلية من أعمال العنف جولة أولى نهارية دارت بين الطرفين أمام المستشفى حيث خضع الشاب لعملية جراحية. واندلعت المواجهات حين تجمّع أمام المستشفى عشرات من غجر الروما راحوا يرشقون بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي ردّت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت الشرطة في بيان إنّها تلقّت اتصالاً من محطة وقود يشكو صاحب البلاغ فيه من أنّ الفتى هرب من دون أن يدفع قيمة فاتورته البالغة 20 يورو.

وأضاف البيان أنّ عناصر الشرطة حاولوا توقيف سائق السيارة المبلّغ عنها، لكن "السائق راح يقوم بمناورات خطيرة" و"حاول صدم الشرطيين الدرّاجين" الذين كانوا يطاردونه.

ولفت البيان إلى أنّه "نظرا إلى هذا الخطر المباشر، استخدم الشرطيون سلاحا ناريا (أطلقوا رصاصتين) في محاولة لشلّ حركة السيارة، ممّا أدّى إلى فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامه بجدار وقد نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطرة".

لكنّ المحامي ثيوفيلوس أليكسوبولوس وكيل عائلة الفتى قال للصحافيين إنّ ما جرى هو اعتداء "بدم بارد من قبل الشرطة. الطفل لم يقم بأيّ عمل يبرّر مثل هذا التصرّف من قبل عناصر الشرطة".

وبحسب الشرطة فإنّ العنصر الذي أطلق النار على الفتى أوقف وسيمثل أمام النيابة العامة صباح الثلاثاء.

فرانس 24 / أ ف ب

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