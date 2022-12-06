هجوم بطائرة مسيرة على مهبط للطائرات بمنطقة روسية محاذية لأوكرانيا والكرملين يحذر من "خطر على البلاد"

الحرب في أوكرانيا

تصاعد الدخان من مهبط طائرات بمنطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا بعد استهدافه بطائرات مسيرة، 6 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

تعرض مهبط للطائرات في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا لهجوم بطائرة بدون طيار. وكانت كييف نفذت الإثنين هجمات بطائرات مُسيَّرة على موقعين يبعدان مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية. فيما بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع كبار مسؤولي "الأمن الداخلي" في البلاد الهجمات الأوكرانية الأخيرة بعد أن اعتبر الكرملين أنها تشكل خطرا على البلاد.

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أكد حاكم محلي في كورسك الروسية أن طائرة مسيّرة استهدفت مهبطا للطائرات بالمنطقة المحاذية لأوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت على وسائل التواصل الاجتماعي "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة مهبط كورسك للطائرات، اندلعت النيران في خزان للنفط. لم يسقط أي ضحايا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الإثنين أن أوكرانيا "حاولت ضرب" قاعدة ياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغلز الجوية في منطقة ساراتوف باستخدام "مسيّرات سوفياتية الصنع".

وتم اعتراض المسيرات لكن الحطام سقط وانفجر في القاعدتين الجويتين، بحسب ما ذكرت الوزارة. وأفادت بأن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب أربعة بجروح.

وإنغيلز هي قاعدة للطائرات الاستراتيجية التي تقول كييف إنها استخدمت لضرب أوكرانيا.

"خطر على البلاد"

من جهته، تباحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار مسؤولي "الأمن الداخلي" في روسيا بعد أن قال الكرملين إن الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات مُسيَّرة تشكل خطرا على البلاد. وذلك بعد يوم من إلقاء موسكو اللوم على كييف في هجمات بطائرات مسيرة على مطارين آخرين.

وكانت الهجمات بطائرات مُسيَّرة الإثنين غير عادية لأن كلا الموقعين يبعدان مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وقال الكرملين الثلاثاء إن بوتين عقد اجتماعا لمجلس الأمن لمناقشة كيفية ضمان "الأمن الداخلي" للدولة، من دون مزيد من التفاصيل.

على صعيد متصل، قال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن السلطات تتخذ الإجراءات "الضرورية" لحماية البلاد من الهجمات الأوكرانية. وأضاف ردا على سؤال حول ضربات الطائرات المُسيَّرة "بالطبع، السياسة التي أعلنها النظام الأوكراني صراحة لمواصلة مثل هذه الأعمال الإرهابية هو عامل خطر".

فرانس24/ أ ف ب

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