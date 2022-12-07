ألمانيا: الشرطة تفكك شبكة لليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لمهاجمة البرلمان وتعتقل العشرات من أفرادها

عنصران من الشرطة الألمانية خلال عمليات مداهمة ضد شبكة يمينية متطرفة، برلين في 7 كانون الأول/ديسمبر 2022.

قامت الشرطة الألمانية بتفكيك شبكة يمينية متطرفة يشتبه أنها كانت تخطط لشن هجوم على البرلمان، بعد أن نفذت الأربعاء عمليات دهم في مناطق مختلفة، واعتقلت ما لا يقل عن 25 شخصا. وأعلن مدعون فدراليون أن أكثر من ثلاثة آلاف شرطي شاركوا في العملية ضد حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر)، وأن اثنين من المعتقلين قد أوقفا في النمسا وإيطاليا.

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أعلن مدعون فدراليون ألمان أن الشرطة نفذت الأربعاء عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحا وقاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقارا، فيما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.

واستهدفت عمليات الدهم أعضاء مفترضين في حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة"، على ما جاء في بيان للمدعين.

ويُتهم المعتقلون بتشكيل "مجموعة إرهابية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، والتي كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها".

واثنان من المعتقلين الـ25 أوقفا في النمسا وإيطاليا.

وتضم حركة "رايخسبرغر" أفرادا من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.

وازدادت الحركة تطرفا في السنوات الأخيرة واعتبرت خطرا أمنيا متزايدا.

ويُعتقد أن جنودا سابقين هم من بين أعضاء المجموعة الإرهابية التي تشكلت حديثا، بحسب المدعين.

وقال المدعون إن "المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الفدرالية".

وأضافوا أن المشتبه بهم كانوا مدركين بأن خطتهم "لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استخدام وسائل عسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة".

وأشاد وزير العدل ماركو بوشمان بتفكيك "خلية الإرهاب المشتبه بها" وقال في تغريدة إن ذلك يثبت أن ألمانيا قادرة على الدفاع عن ديمقراطيتها.

فرانس24/ أ ف ب

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