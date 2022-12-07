الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: نيكوبول الأوكرانية ضحية قربها الجغرافي من محطة زابوريجيا النووية

02:34 تقع مدينة نيكوبول الأوكرانية على بعد خمس كيلومترات فقط عن محطة زابوريجيا النووية. © صورة من شاشة فرانس24

منذ الصيف الماضي، تواصل روسيا استهداف مدينة نيكوبول الأوكرانية المحاذية لمحطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة موسكو. ويعاني سكان المدينة من القصف الروسي المستمر على بيوتهم فيما تبدو شوارع المدينة خالية تماما. ويملك الجيش الروسي أفضلية عسكرية في نيكوبول باعتبارها المدينة الوحيدة التي لا تستطيع القوات الأوكرانية الرد على قصفها خوفا من سقوط قذائفها على محطة زابوريجيا ما قد يتسبب في كارثة نووية. التفاصيل في تقرير موفدينا روبرت بارسونز وبولين غودار ورائد أبو زايدة.