الحرب في أوكرانيا: واشنطن سترسل مساعدات دفاع جوي بقيمة 275 مليون يورو إلى كييف

الحرب في أوكرانيا

عربات عسكرية أوكرانية تسير بالقرب من دبابة روسية مدمرة، مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، في بلدة إيزيوم، التي حررتها القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة خاركيف، أوكرانيا في 24 أيلول/سبتمبر 2022.

من المرتقب أن تعلن واشنطن الجمعة تفاصيل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون يورو إلى كييف، تضمن أسلحة تمنح القوات الأوكرانية قدرات جديدة لهزيمة الطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها الجوية. وبلغ حجم المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير، ما تبلغ قيمته نحو 19,1 مليار دولار.

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تستعد الولايات المتحدة لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا تتيح لها قدرات جديدة لهزيمة الطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها الجوية، وفق ما أفاد أشخاص مطلعون وأشارت إليه وثيقة اطلعت عليها رويترز الخميس.

وقد تعلن واشنطن عن الحزمة في وقت مبكر الجمعة. ولم يتسن تحديد المعدات المضادة للطائرات المسيرة ومعدات الدفاع الجوي المدرجة بالتفصيل.

ومن المتوقع أيضا أن تضم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الحزمة قذائف لمنظومة هيمارس الصاروخية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وذخيرة من عيار 155 مليمترا وعربات عسكرية من طراز هامفي ومولدات كهربائية، بحسب المصادر المطلعة والوثيقة.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على حزمة المساعدات، كما أحجم متحدث باسم مجلس الأمن القومي عن التعقيب. ويمكن أن تتغير محتويات وحجم حزم المساعدات حتى يوقعها الرئيس.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون في تشرين الثاني/نوفمبر، إن من أهداف تكثيف الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا استنفاد إمدادات كييف من الدفاعات الجوية والهيمنة على الأجواء فوق البلاد.

وللتصدي لهذه الهجمات، أرسلت الولايات المتحدة أنظمة هيمارس المتطورة المضادة للطائرات إلى أوكرانيا التي تشغلها منذ بضعة أسابيع.

وأعلنت واشنطن أيضا في وقت سابق أنها سترسل صواريخ اعتراضية من طراز هوك.

كما أرسل حلفاء الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، والذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، أرسلت الولايات المتحدة ما تبلغ قيمته نحو 19,1 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف.

وصوت المشرعون الأمريكيون الخميس على منح أوكرانيا مساعدات أمنية إضافية العام المقبل بقيمة 800 مليون دولار على الأقل.

فرانس24/ رويترز

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