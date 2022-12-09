بلجيكا: النيابة العامة تعلن توقيف أربعة أشخاص بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بـ"دولة خليجية"

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أعلام دول الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي، ستراسبورغ، في 2 يوليو/تموز 2019.

قامت السلطات البلجيكية الجمعة بتوقيف أربعة أشخاص في بروكسل بينهم نائب أوروبي سابق. وهذا التوقيف الذي أعلنت عنه النيابة العامة البلجيكية جاء ضمن تحقيق بشبهات فساد على علاقة بـ"دولة خليجية" لم يعلن عن اسمها رسميا، ولكن صحيفة "لو سوار" البلجيكية قالت إنها قطر.

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أوقف أربعة أشخاص بينهم نائب أوروبي سابق في بروكسل الجمعة على خلفية تحقيق يجريه قاض مالي في شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بـ"دولة خليجية"، وفق ما أعلنته النيابة العامة البلجيكية.

وتحفظت النيابة على اسم البلد المعني، لكن صحيفة "لو سوار" البلجيكية قالت إن الدولة الخليجية هي قطر. في إطار هذا التحقيق، نفذت الشرطة البلجيكية 16 عملية تفتيش في بروكسل وصادرت معدات إلكترونية وهواتف وأموالا، وفق ما جاء في بيان النيابة العامة.

فرانس24/ أ ف ب

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