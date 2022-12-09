روسيا: حريق كبير في ضواحي موسكو وإدارة الطوارئ تشتبه بعمل "إجرامي"

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حريق في مركز تجاري بضواحي موسكو، 9 كانون الأول/ديسمبر 2022.

قالت إدارة الطوارئ الروسية إن حريقا هائلا شب في مركز تجاري بضاحية خيمكي شمال العاصمة موسكو ليل الخميس الجمعة، وإن فرق الإطفاء تعمل على إطفائه. ونقلت وكالات الأنباء عن الإدارة أنها تشتبه بأن يكون الحريق ناجما عن عمل "إجرامي".

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تكافح فرق الإطفاء الروسية حريقا ممتدا على مساحة "سبعة آلاف متر مربع" اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو، حسبما أعلنته إدارة الطوارئ الروسية الجمعة.

وقالت وزارة الحالات الطارئة على تطبيق تلغرام "في منطقة موسكو، يقوم رجال الإطفاء بإخماد حريق بمساحة سبعة آلاف متر مربع". واندلع الحريق في مركز التسوق "ميغا خيمكي" في ضاحية خيمكي بشمال موسكو.

وقالت الإدارة بأن الحريق الهائل نجم عن عمل "إجرامي"، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن مصدر لم تحدده أن فرضية "أعمال متعمدة، مثل حريق إجرامي، مطروحة"، بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن عملا إجراميا هو "أحد التفسيرات الرئيسية" لهذا الحريق.

وظهر في مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريق هائل وناس يفرون من مبنى تشتعل فيه النيران باتجاه موقف للسيارات.

فرانس24/ أ ف ب

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