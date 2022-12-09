الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج-أوكرانيا: نقص المساعدات وانقطاع الكهرباء المتواصل يضاعف معاناة نازحي إنرغودار

02:21 مركز تقديم المساعدات بإنرغودار، أوكرانيا © صورة من شاشة فرانس24

في ظل انقطاع مستمر في الكهرباء وانعدام وسائل التدفئة، يعاني الأوكرانيون، مع بداية فصل الشتاء، من ويلات البرد القارس ونقص في بعض المساعدات وفي يد المعونة. موفد فرانس24 رائد أبو زايدة زار أحد المراكز المتخصصة في توزيع مختلف الإمدادات في مدينة إنرغودار التي تبعد عن زابوريجيا 50 كلم ورصد لنا يوميات النازحين ومعاناتهم في هذا المركز الذي يبقى بحاجة إلى المزيد من المساعدات. تقرير: روبرت بانسورز، بولين غودار ورائد أبو زايدة