فرنسا: انقطاع الكهرباء في باريس يغرق أحياء بعاصمة الأنوار في الظلام

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انقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بجنوب العاصمة الفرنسية باريس ليل الخميس، ما أدى لإغراقها في الظلام. واستمر الانقطاع نحو خمس وأربعين دقيقة، وكان ناجما عن خلل فني في أحد محولات الطاقة التابعة لشركة إينيديس. ويأتي هذا الانقطاع وسط مخاوف من تأثير أزمة الطاقة على البنى التحتية في البلاد التي تختبر أول موجة برد هذا الشتاء.

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تسبب انقطاع في التيار الكهربائي ليل الخميس بإغراق عدة أحياء في جنوب باريس في الظلام، وربطت شركة "إر تي إي" الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء الانقطاع بخلل فني في أحد المحولات الكهربائية لشركة إينيديس للطاقة الكهربية.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن انقطاع الكهرباء قد يشل البنية التحتية في فرنسا التي تختبر أول موجة برد في الشتاء قدرة شبكة الطاقة على الصمود.

وقالت إدارة منطقة إيل دو فرانس، التي تضم مدينة باريس، في شركة إر.تي.إي عبر تويتر إن شوارع كثيرة في الدوائر رقم ثلاثة وأربعة وخمسة في باريس تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي حوالي الساعة 10:15 مساء (2115 بتوقيت غرينتش) وعادت الكهرباء حوالي الساعة 11:00 مساء.

وذكرت الإدارة أن نحو 125 ألف أسرة تأثرت بانقطاع الكهرباء.

وقالت متحدثة باسم إينيديس لرويترز إن عطلا في المحول تسبب في انقطاع أحد خطوط الجهد العالي.

وحذر وزراء الحكومة من حالات مستقبلية لانقطاع التيار الكهربائي في حالة وجود فجوة بين العرض والطلب، وهي حالات قالوا إنها لن تدوم أكثر من ساعتين وسينوه بها قبل حدوثها.

وتسابق شركة إي.دي.إف المملوكة للدولة، وهي الشركة الأم لشركة إينيديس، الزمن لإعادة مفاعلات نووية تأثرت بمشكلات الصدأ إلى العمل.

فرانس24/ رويترز

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