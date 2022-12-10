الأوكرانية أولكساندرا ماتفيتشوك: "تحقيق السلام لا يمكن أن يتأتى بوقف القتال"

© أ ف ب

حفل تسليم جوائز نوبل في أوسلو. ناتاليا بينشوك (يسار) نيابة عن زوجها الحائز على جائزة نوبل للسلام 2022 ، الناشط البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي ، الحائز على جائزة نوبل للسلام 2022 ورئيس منظمة حقوق الإنسان الروسية ميموريال ، يان راشينسكي (وسط) ، والحائز على جائزة نوبل للسلام 2022 ورئيسها من المركز الأوكراني

قالت رئيسة مركز الحريات المدنية الأوكرانية أولكساندرا ماتفيتشوك الحائزة على جائزة نوبل للسلام السبت إن تحقيق السلام لا يمكن أن يتأتى بوقف القتال، مضيفة خلال حفل تسلمها جائزتها في أوسلو أن "شعب أوكرانيا يريد السلام أكثر من أي أحد آخر في العالم".

إعلان اقرأ المزيد

قالت رئيسة مركز الحريات المدنية الأوكراني أولكساندرا ماتفيتشوك عند تسلمها جائزة نوبل للسلام إن "شعب أوكرانيا يريد السلام أكثر من أي أحد آخر في العالم"، لكنها شددت في المقابل على أن "السلام لا يمكن تحقيقه بوقف القتال. هذا لن يكون سلاما، بل احتلالا".

وقالت ماتفيتشوك قبيل الحفل إنّها كتبت خطاب الشكر لمنحها جائزة نوبل على ضوء الشموع نتيجة التفجيرات التي تعرضت لها البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأنشئ مركز الحريات المدنية الأوكراني في 2007، ويوثق حاليا لما يقول إنها "جرائم حرب ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، مثل تدمير المباني السكنية والكنائس والمدارس والمستشفيات، وقصف ممرات الإجلاء، والتهجير القسري للسكان، والتعذيب".

وخلال الحفل، انتقد رئيس منظمة ميموريال غير الحكومية الحائز هو الآخر على جائزة نوبل للسلام "الحرب الجنونية والإجرامية" التي يقودها فلاديمير بوتين في أوكرانيا، خلال استلامه جائزته في أوسلو السبت.

وقال إيان راتشينسكي خلال خطاب الشكر إن في ظل رئاسة بوتين "ترقى مقاومة روسيا إلى مستوى الفاشية" ما يوفر "المبرر الأيديولوجي للحرب الجنونية والإجرامية ضد أوكرانيا".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك