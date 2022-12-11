أوكرانيا تعلن شن هجوم على مقر لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية

الحرب في أوكرانيا

جنود اوكرانيون خلال قتال مع القوات الرسمية في منطقة دونيتسك، أوكرانيا ، 9 كانون الأول، ديسمبر 2022.

أكد سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك أن قوات بلاده شنت هجوما على فندق كان يتمركز فيه أفراد من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية ما أدى إلى مقتل عدد كبير منه. ولم يذكر المسؤول الأوكراني عدد القتلى لكنه قال إن ما لا يقل عن 50% ممن بقوا على قيد الحياة سيموتون قبل أن يحصلوا على الرعاية الطبية. ومجموعة فاغنر هي مقاول عسكري خاص له علاقات وثيقة مع الكرملين.

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قال مسؤول كبير في شرق أوكرانيا، الأحد، إن القوات الأوكرانية هاجمت فندقا كان يتمركز فيه أفراد من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الرواية التي جاءت على لسان سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسكالتي تسيطر عليها روسيا، خلال مقابلة تلفزيونية.

وقال غايداي في مقابلته مع التلفزيون الأوكراني إن القوات شنت هجوما، السبت، على فندق في بلدة كاديفكا في غرب لوغانسك. وأظهرت صور منشورة على قنوات تيليغرام مبنى تحول معظمه إلى أنقاض.

وأضاف غايداي "في مقر تمركز مجموعة فاغنر، لقي عدد كبير من الذين كانوا هناك حتفهم".

ولم يذكر غايداي عدد القتلى، لكنه قال إن الناجين لم يجدوا خدمات طبية كافية لعلاجهم.

وأضاف "أنا متأكد أن ما لا يقل عن 50% ممن بقوا على قيد الحياة سيموتون قبل أن يحصلوا على الرعاية الطبية".

ونقلت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية عن مسؤولين محليين قولهم إن الفندق أغلق لبعض الوقت.

ومجموعة فاغنر مقاول عسكري خاص له علاقات وثيقة مع الكرملين. ومن المعروف أن أفراد هذه المجموعة يقاتلون في بعض أنحاء أوكرانيا، كما جرى نشرهم في عدد من البلدان الأفريقية.

فرانس24/رويترز

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