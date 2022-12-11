أوكرانيا: نحو 1.5 مليون نسمة دون كهرباء بعد تدمير طائرات مسيرة روسية شبكة الكهرباء بأوديسا

الحرب في أوكرانيا

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عمال يصلحون خطوط الاتصالات التي دمرتها الهجمات الروسية ، بالقرب من أوديسا ، 7 ديسمبر 2022.

انقطعت الكهرباء عن نحو 1,5 مليون شخص في مدينة أوديسا الساحلية في أوكرانيا، إثر قصف روسي استهدف منشأتين للطاقة بطائرات مسيرة. وقد نشر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقطعا مصورا خلال الليل، قال فيه إن "الوضع في منطقة أوديسا صعب للغاية" وإن إصلاح الوضع يتطلب "بضعة أيام، للأسف."

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أفاد مسؤولون السبت أن الكهرباء انقطعت عن جميع مرافق البنية التحتية غير الحيوية في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا بعد إطلاق روسيا طائرات مسيرة لقصف منشأتين للطاقة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون شخص.

في مقطع مصور خلال الليل، صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي "الوضع في منطقة أوديسا صعب للغاية. "للأسف، الضربات كانت قوية، لذلك يستغرق الأمر أكثر من مجرد وقت لإعادة الكهرباء ... لا يستغرق الأمر ساعات ، ولكن بضعة أيام، للأسف".

ويذكر أن موسكو تستهدف منذ أكتوبر/ تشرين الأول البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقال زيلينسكي إن النرويج أرسلت 100 مليون دولار للمساعدة في إصلاح شبكة الطاقة في أوكرانيا.

من جانبه قال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية بأوديسا إن الكهرباء ستعود لسكان المدينة "في الأيام المقبلة" في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وفي السياق نفسه قال براتشوك إن أجهزة الأمن الأوكرانية تحقق في منشور سابق على فيس بوك من قبل إدارة المنطقة، نصح فيه بعض الأشخاص بالتفكير في الإخلاء وذلك بوصفه عنصرا من الحرب التي تشنها روسيا.

وتم حذف هذا المنشور فيما بعد.

وقال براتشوك "لم يوجه اي ممثل للسلطات في المنطقة اي دعوات لإجلاء سكان أوديسا والمنطقة".

وكان عدد سكان أوديسا، أكبر مدينة ساحلية في أوكرانيا، يزيد على مليون نسمة قبل الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.

ووفق ما ذكرت كييف فإن روسيا أطلقت مئات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 على أهداف في أوكرانيا، وتصف الهجمات بأنها جرائم حرب بسبب تأثيرها المدمر على حياة المدنيين. وتقول موسكو إن الهجمات مشروعة عسكريا.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد-136 أصابت منشأتين للطاقة في منطقة أوديسا.

وكتبت القوات المسلحة الأوكرانية على فيس بوك أن 15 من تلك الطائرات المسيرة، التي يمكنها حمل متفجرات والطيران صوب أهدافها، أُطلقت على أهداف في منطقتي أوديسا وميكولايف الجنوبيتين لكن تم إسقاط عشرة منها.

وتنفي طهران تزويد موسكو بالطائرات المسيرة. وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن إيران تكذب.

وعبرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت عن اعتقادها بأن الدعم العسكري الإيراني لروسيا سيزداد على الأرجح في الأشهر المقبلة، بما يشمل عمليات تسليم محتملة لصواريخ باليستية.

فرانس24/ رويترز

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