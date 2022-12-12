الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: المدنيون أكبر ضحايا المعارك الشرسة في باخموت شرق أوكرانيا

02:53 تعد مدينة بخموت شرق أوكرانيا، الجبهة الأعنف والأكثر نشاطا في هذه المرحلة من الحرب. © صورة من شاشة فرانس 24

تستعر المعارك في باخموت شرق أوكرانيا، التي تعد الجبهة الأعنف والأكثر نشاطا في هذه المرحلة من الحرب. وتحاول روسيا فرض سيطرتها عليها بعد سلسلة انسحابات خصوصا من خاركيف وخيرسون، وتستعين لهذا الهدف بعناصر من مرتزقة فاغنر. موفدا فرانس24 إلى شرق أوكرانيا مايسة عواد وجايمس أندريه تمكنا من الدخول إلى المدينة، ونقلا في هذا التقرير الحصري مشاهد من مدينة تحولت الحياة فيها إلى جحيم، بسبب أضرار البنى التحتية من جهة وما خلفه القصف من ضحايا بين المدنيين من جهة أخرى.