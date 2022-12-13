البرلمان الأوروبي يقيل نائبة رئيسته إيفا كايلي على خلفية فضيحة فساد مرتبطة بقطر

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إيفا كايلي ، المشتبه في تورطها في قضية فساد في البرلمان الأوروبي

أقال البرلمان الأوروبي بالأغلبية نائبة رئيسته إيفا كايلي على خلفية فضيحة فساد مرتبطة بقطر وذلك بعد تصويت حاز على 625 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت. ونفت إيفا كايلي وقطر شبهة ارتكاب مخالفات.

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صوت البرلمان الأوروبي الثلاثاء لصالح تجريد إيفا كايلي نائبة رئيسته من منصبها بعد اتهامها وآخرين بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية تأثيرا على القرارات السياسية في بروكسل.

وجاء تصويت البرلمان على إنهاء ولاية إيفا كايلي مبكرا بأغلبية 625 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وامتناع عضوين عن التصويت.

وكانت الموافقة على قرار تجريد كايلي من مهامها كواحدة من 14 نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي تتطلب موافقة أغلبية الثلثين. ومن جهتها، نفت كايلي ارتكاب أي مخالفات، وبالمثل فعلت قطر.

من جهة أخرى، قالت النيابة الفدرالية البلجيكية إن الشرطة البلجيكية قامت الإثنين بعملية تفتيش لمكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل ضمن التحقيق حول شبهات الفساد تلك. وذكر مصدر قضائي بأن عملية التفتيش هي العشرون خلال أربعة أيام في إطار نفس القضية.

بدورها، رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الإثنين بأن شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي "خطرة جدا". وأكدت: "هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد. إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا. هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدا" مشيرة إلى أنها سبق واقترحت تشكيل "هيئة مستقلة" حول المسائل الأخلاقية في مؤسسات التكتل.

فرانس 24 / رويترز / أ ف ب

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