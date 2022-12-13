السلطات الفرنسية تحذر إداراتها الرسمية من استلام الطرود المفخخة

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أطلقت باريس تحذيرات للإدارات الرسمية والمؤسسات المهمة في البلاد من تلقي طرود مفخخة، كالتي استهدفت 4 بعثات أوكرانية وهيئات في بريطانيا.

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حذرت السلطات الفرنسية، الإثنين، الإدارات الرسمية والمؤسسات المهمة في البلاد من خطر تلقيها طرودا مفخخة كتلك التي استهدفت مؤخرا بعثات أوكرانية وهيئات رسمية في إسبانيا، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المصدر إن السفارة الأوكرانية في باريس تلقت طردا مماثلا، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو فيغارو".

وفي ظل زيادة عدد هذه الهجمات، وجهت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئاسة الوزراء مذكرة إلى الوزارات والإدارات الرسمية لتحذيرها وتحديد الخطوات الواجب اتباعها في حال تلقيها طردا مماثلا.

وفي الأيام الأخيرة ازداد إرسال هذا النوع من الطرود.

وفي كييف أعلن متحدث باسم الخارجية أن بعثات دبلوماسية أوكرانية عديدة في أوروبا تلقت طرودا "دموية" تحتوي على عيون حيوانات.

ونددت كييف بـ "حملة إرهاب مخطط لها" من قبل موسكو.

وفي إسبانيا، انفجر طرد مفخخ وأصاب موظفا بالسفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنها اعترضت طرودا أخرى مماثلة موجهة خصوصا إلى رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع بالإضافة إلى سفارة الولايات المتحدة وشركة أسلحة تصنع قاذفات قنابل يدوية قدمتها مدريد إلى كييف في بداية الغزو الروسي.

وفتح القضاء الإسباني تحقيقا بشأن أعمال "إرهابية" مفترضة.

فرانس24/أ ف ب

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