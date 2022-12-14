تركيا: حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول نحو ثلاث سنوات يعيق ممارسته للسياسة

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حكمت محكمة تركية بسجن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"إهانة" مسؤولين، وهو أمر يمنعه عمليا من ممارسة السياسة وبالتالي يبعده عن منافسة الرئيس التركي أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة. ورغم أن حُكم السجن هذا سيُستأنف إلا أن أكرم إمام سيبقى مستبعدا من الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة.

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أصدرت محكمة محلية تركية الأربعاء حكما بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض والذي يحظى بشعبية واسعة أكرم إمام أوغلو نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"إهانة" مسؤولين، وهو أمر يمنعه عمليا من ممارسة السياسة.

ورغم أن محاميه سيستأنف الحكم إلا أنه بات مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وقال محاميه كمال بولات "هذا نهج مؤسف حيال الديمقراطية وسيادة القانون". إذ إن أطوار القضية تعود إلى تصريح صدر عن إمام أوغلو بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية عام 2019 واصفا الذين ألغوا فوزه في الانتخابات "بالأغبياء".

من هو إمام أوغلو؟

ألحق إمام أوغلو (52 عاما) هزيمة بحزب إردوغان في آذار/مارس 2019 بفوزه بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم مدة 25 عاما.

وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات الإعادة بعد نحو ثلاثة أشهر.

وبعد بضعة أشهر اعتبر أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات "أغبياء"، مرددا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.

وعرّض هذا الوصف رئيس بلدية إسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

فرانس24/أ ف ب

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