الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا هي التاسعة منذ بداية الحرب على أوكرانيا

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علم الاتحاد الاوروبي في مقر الاتحاد في بروكسل. 9 ايلول/سبتمبر 2022.

اعتمد الاتحاد الأوروبي الخميس حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وتستهدف العقوبات المقترحة شخصيات روسية رفيعة المستوى من وزراء حكوميين ونوابا في البرلمان وحكاما إقليميين. وأوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي وتشديد القيود على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

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اعتمد الاتحاد الأوروبي الخميس حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات المقترحة شخصيات روسية رفيعة المستوى من وزراء حكوميين ونوابا في البرلمان وحكاما إقليميين. وأوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي وتشديد القيود على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

اتفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس على اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا كما أعلنت عدة مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت المفوضية الأوروبية عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه في 7 كانون الأول/ديسمبر مقترحة إضافة حوالى 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بينهم القوات المسلحة الروسية وثلاثة مصارف روسية.

كما أوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي وتشديد القيود على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، عبر استهداف المواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والمعلوماتية.

واقترحت أيضا حظر تصدير مكونات تصنيع الطائرات بدون طيار إلى روسيا وكذلك تعليق أربع وسائل إعلام روسية جديدة متهمة بالمشاركة في دعاية الكرملين.

وتم التوصل الى الاتفاق على هذه الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو بالإجماع بين سفراء الدول الأعضاء ال27 في بروكسل على هامش قمة القادة الأوروبيين.

وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي على تويتر إنه سيتعين الآن الموافقة عليها بموجب إجراء مكتوب بدون إعطاء تفاصيل على الفور بشأن ما وافقت عليه الدول.

ووفقا لوكالة رويترز فسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي "إجراء مكتوبا" بحلول ظهر الجمعة.

وقال أحد الدبلوماسيين "تم الاتفاق على العقوبات. الإجراء المكتوب بحلول ظهر غد".

المصدر: أ ف ب/رويترز

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