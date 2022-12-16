البنتاغون الأمريكي بصدد تطوير برنامج خاص لتدريب الجنود الأوكرانيين

الحرب في أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس، إن الولايات المتحدة ستطوّر ابتداء من كانون الثاني/يناير المقبل، برنامجا خاصا لتدريب الجنود الأوكرانيين، بهدف تدريب عدد أكبر من الجنود من أجل اكتساب مهارات أوسع. فيما تبقى كييف في حالة ترقب لهجوم روسي جديد.

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أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس الجنرال بات رايدر، أنه في حين يقتصر تدريب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة التي تمنحها واشنطن لكييف، إلا أن الولايات المتحدة ستبدأ الآن مناورات مشتركة مع أفراد الجيش الأوكراني لتعليمهم كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية.

وفي مؤتمر صحافي، أوضح رايدر أن هذا البرنامج الذي يفترض أن ينطلق "بحدود كانون الثاني/يناير"، سيتيح "تدريب حوالي 500 جندي أوكراني شهريًا". مضيفا أن "الفكرة هي منحهم تدريبا جماعيا متقدما سيسمح لهم بتنفيذ عمليات عسكرية بأسلحة مشتركة ومناورات على أرض المعركة".

وسيتم إجراء هذا التدريب في ألمانيا، وسيضاف إلى التدريبات على الأسلحة التي تسلم لأوكرانيا والتدريب الأكثر شمولًا الذي يُقام منذ أشهر عدة مع الحلفاء، ومع الجيش البريطاني على وجه الخصوص.

وكانت الولايات المتحدة قد درّبت نحو 3100 جندي على الأسلحة التي تزود كييف بها، كما درب الحلفاء 12 ألف جندي إضافي.

هذا، وتوقع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني الخميس أن تشنّ روسيا هجومًا جديدًا على كييف في الأشهر الأولى من العام 2023 بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها.

فرانس24/أ ف ب

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