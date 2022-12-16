قادة الاتحاد الأوروبي يمنحون البوسنة صفة "دولة مرشحة" للانضمام إلى التكتل

أعلام البوسنة والهرسك والاتحاد الأوروبي في سراييفو ، 28 آذار، مارس، 2017

وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل الخميس على منح البوسنة والهرسك رسميا وضع دولة مرشحة للانضمام للتكتل. ويمثل القرار الذي يصادق على اتفاق توصل إليه وزراء الشؤون الأوروبية الثلاثاء، بداية عملية انضمام طويلة لهذا البلد البلقاني الذي يضم 3,5 مليون نسمة. وكانت المفوضية الأوروبية أوصت في تشرين الأول/أكتوبر الدول الأعضاء بمنح هذا الوضع للبوسنة التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي عدا عن تهديدات انفصالية.

إعلان اقرأ المزيد

منح رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الخميس خلال قمتهم في بروكسل البوسنة والهرسك رسميا وضع دولة مرشحة للانضمام للتكتل.

وهذا القرار الذي يصادق على اتفاق توصل إليه وزراء الشؤون الأوروبية الثلاثاء، يمثل بداية عملية انضمام طويلة لهذا البلد البلقاني الذي يضم 3,5 مليون نسمة.

ويأتي بعد أسبوع من قمة في تيرانا أعاد خلالها الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بعملية التوسيع لصالح دول غرب البلقان، والتي تشهد دينامية جديدة في إطار الحرب في أوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت في تشرين الأول/أكتوبر الدول الأعضاء بمنح هذا الوضع للبوسنة التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي عدا عن تهديدات انفصالية.

وأوضحت الدول الأعضاء أنه سيكون على البوسنة أن تجري إصلاحات كبرى لتعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وإدارة الهجرة والحقوق الأساسية.

هناك سبع دول رسميا مرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي: تركيا (منذ 1999، والعملية مجمدة حاليا) ومقدونيا الشمالية (2005) ومونتينغرو (2010) وصربيا (2012) والبانيا (2014) واوكرانيا ومولدافيا (2022).

أما كوسوفو فقد قدمت رسميا الخميس طلب الحصول على وضع مرشحة.

وتنقسم البوسنة بين كيان صربي واتحاد فدرالي كرواتي مسلم يربطهما حكم مركزي ضعيف يعاني في أكثر الأحيان من الشلل.

وهذا النظام السياسي المعقد موروث من اتفاقيات دايتون للسلام التي أنهت الحرب الطائفية التي قتل فيها 100 ألف شخص بين عامي 1992 و1995.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك