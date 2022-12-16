قتلى وجرحى في قصف أوكراني على منطقة لوغانسك الخاضعة لروسيا

الحرب في أوكرانيا

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عناصر إطفاء يخمدون حريقا في أنقاض مطعم دمّره صاروخ في خاركيف، شرق أوكرانيا في الرابع من أيلول/سبتمبر 2022

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة عن مصدر لم تحدده في خدمات الطوارئ، إن ثمانية على الأقل لقوا مصرعهم وأُصيب 23 آخرون جراء قصف أوكراني على قرية لانتراتيفكا في منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا شرق أوكرانيا. فيما أكد مسؤولون أوكرانيون الجمعة أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، مشيرة إلى وقوع هجوم صاروخي روسي آخر على البلاد.

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أفادت وكالة تاس الروسية الجمعة أن قصفا أوكرانيا على قرية لانتراتيفكا الواقعة شرق أوكرانيا والخاضعة للسيطرة الروسية، أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح 23 آخرين، وفق مصدر في خدمات الطوارئ لم تحدده.

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا يمثلون منطقة لوغانسك في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق، إن أوكرانيا أطلقت ثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع على قرية لاتنراتيفكا على الساعة 04:10 بالتوقيت المحلي (02:10 بتوقيت غرينتش) من صباح الجمعة. وأضافت تاس أن القصف دمر مبنى في قرية لانتراتيفكا حوصر على إثره بعض الأشخاص تحت الحطام.

ويعتبر هذا المركز هيئة لمراقبة وقف إطلاق النار تأسست بعد 2014 بغرض المساهمة في إدارة الصراع بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية.

ومن جهته أوضح رئيس "ميليشيا الشعب" في منطقة لوغانسك عبر قناته على تطبيق تلغرام، وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين نتيجة لقصف أوكراني على بلدة سفاتوف صباح الجمعة. ولم يقدم أي تفاصيل إضافية عن الهجوم، كما لم يتسن لرويترز التحقق من صحة تقارير ميدان القتال.

ومن جانبهم، قال مسؤولون أوكرانيون الجمعة، إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت في أنحاء أوكرانيا، ولاسيما العاصمة كييف، في إشارة إلى وقوع هجوم صاروخي روسي آخر على البلاد.

وأكد كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئاسة عبر تطبيق تلغرام، "لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية، ابقوا في الملاجئ".

كما أفاد فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف جنوب أوكرانيا برصد ما يصل إلى 60 صاروخا روسيا متجها إلى المجال الجوي الأوكراني. وكتب على تيليجرام "جزء من هذه الصواريخ فوق شمال أوكرانيا بالفعل".

هذا، وقد شنت روسيا عدة موجات من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي تسبب في عدة انقطاعات للتيار الكهربائي في شتى أرجاء البلاد.

فرانس24/رويترز

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