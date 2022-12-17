إعادة إمدادات المياه وتشغيل شبكة المترو في كييف بعد الغارات الروسية على البنية التحتية

الحرب في أوكرانيا

رجل يطبخ على الحطب في شقته بمدينة كراماتورسك الأوكرانية في ظل انقطاع الكهرباء، 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

أعلن رئيس بلدية كييف صباح السبت إعادة تشغيل شبكة المترو وتوصيل إمدادات المياه لجميع سكان العاصمة الأوكرانية، وذلك بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.

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"شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان" هذا ما أعلن عنه رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو صباح السبت بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية على العاصمة الأوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا أمس الجمعة في واحدة من أكبر هجماتها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.

كما ذكر كليتشكو أن التدفئة أعيدت إلى نصف المدينة وعادت الكهرباء إلى ثلثيها.

وكتب على تطبيق تيليغرام "لكن يجري تطبيق الانقطاعات الدورية في حالات الطوارئ لأن عجز الكهرباء كبير". وحذر كليتشكو من تصور "نهاية العالم" للعاصمة الأوكرانية في وقت سابق هذا الشهر إذا استمرت الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية، لكنه قال أيضا إنه لا توجد حاجة بعد لإجلاء الناس. وقال لرويترز في السابع من ديسمبر كانون الاول "نحارب ونبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".

فرانس24/ رويترز

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