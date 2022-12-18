دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن إصلاح سوق الكربون

الاتحاد الأوروبي

أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن مفاوضات بين دول الاتحاد توصلت في ساعة مبكرة من صباح الأحد لاتفاق بشأن إصلاح سوق الكربون. ويمثل الاتفاق الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

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توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بشأن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد، وهي الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق ما قالته الرئاسة التشيكية للاتحاد.

وقالت وزيرة البيئة التشيكية ماريان جوريكا في بيان "الاتفاق... سيتيح لنا الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسية للاقتصاد مع التأكد من دعم المواطنين الأكثر تضررا وكذلك الشركات الصغيرة على نحو فعال في التحول المناخي".

ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى الاعتماد رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.

فرانس24/ رويترز

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