زيلينسكي يدعو لتنظيم قمة عالمية للسلام ويؤكد استعداد بلاده لجميع السيناريوهات الدفاعية

جنود أوكرانيون يطلقون مدافع هاوتزر ذاتية الدفع باتجاه المواقع الروسية على خط المواجهة في دونيتسك، أوكرانيا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

في دعوة إلى السلام العالمي أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مبادرة لتنظيم قمة عالمية توحد كل العالم حول صيغة سلام هذا الشتاء وتحدث زيلينسكي في نفس الكلمة عن استعداد بلاده لجميع السيناريوهات الدفاعية موجها نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بأسلحة فعالة، وهو ما ستعلن عنه بريطانيا الإثنين.

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عقد مؤتمر سلام عالمي للمساعدة في إنهاء الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال في تسجيل مصور صادر عن مكتبه، الأحد "قدمنا صيغة سلام للعالم. عادلة تماما. قدمناها لأنه لا يوجد أبطال في الحرب، لا يمكن أن يكون هناك تعادل".

وأوضح زيلينسكي أن العالم سمع دعوته للسلام رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفض السماح ببث رسالة مصورة له قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم.

استعداد لجميع السيناريوهات الدفاعية

وقال الرئيس الأوكراني إن حماية حدود بلاده "أولوية دائمة" وإن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها روسيا البيضاء.

وأضاف "حماية حدودنا، مع كل من روسيا وروسيا البيضاء، أولويتنا الدائمة... ونحن نستعد لجميع السيناريوهات الدفاعية المحتملة".

وتأتي تصريحات زيلينسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى روسيا البيضاء وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من روسيا البيضاء.

وفي خطابه، وجه زيلينسكي نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة. وذكر أن قواته تسيطر على بلدة باخموت في الشرق حيث تدور معارك من بين الأعنف في البلاد.

بريطانيا تزود أوكرانيا بحزمة ذخائر جديدة

بدوره، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإثنين الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا.

ويصل سوناك إلى لاتفيا الاثنين لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة العدوان الروسي.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.

وأضاف أن سوناك سيعلن أيضا عن تزويد بلاده كييف "مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار) بما يضمن التدفق المستمر للذخائر الاساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال عام 2023".

مبادرة كيسنجر

بدوره، قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر إن الوقت قد حان من أجل إحلال سلام قائم على التفاوض في أوكرانيا للحد من مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة أخرى، إلا أن حكومة كييف رفضت مقترحاته واعتبرتها ترقى إلى "مهادنة المعتدي" وأكدت أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق يتضمن التنازل عن أراض.

وفي مقال بمجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانية تحت عنوان "سُبل تجنب حرب عالمية أخرى"، قال كيسنجر إن "الوقت قد حان للبناء على التغييرات الاستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات".

وتابع قائلا في المقال "يجب أن تربط عملية السلام أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي. خيار التزام الحياد لم يعد له مغزى".

وأوضح كيسنجر أنه اقترح في أيار/مايو وقفا لإطلاق النار تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط الأمامية التي كانت عليها قبل بدء الحرب لكن شبه جزيرة القرم ستبقى محل "مفاوضات".

وحذر من أن الرغبة في أن تبدو روسيا دولة "عاجزة" أو حتى السعي إلى تفكيكها قد تطلق العنان للفوضى.

فرانس24/أ ف ب

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