الرئيس الأوكراني يزور مدينة باخموت الواقعة على خطوط القتال شرق البلاد

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقي بعدد من الجنود في مدينة باخموت شرق البلاد، 20 كانون الأول/ديسمبر 2022.

بينما تشتد المعارك في باخموت شرق أوكرانيا، توجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي لزيارة المدينة التي تعد أكثر النقاط سخونة على خطوط القتال في البلاد. وتحاول القوات الروسية السيطرة على المدينة منذ الصيف، ويمثل وجود زيلينسكي فيها الزيارة الأكثر خطورة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني لخطوط القتال.

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قال المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية، إن رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي زار الثلاثاء مدينة باخموت، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر وتشكل حاليا النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا.

واكتفى المكتب الاعلامي للرئاسة بالقول إن زيلينسكي "التقى عسكريين وتحدث إليهم وقلد جنودنا أوسمة".

وإذا كان زيلينسكي يزور بانتظام مناطق تقع قرب خط الجبهة، فإن توجهه إلى باخموت في منطقة دونباس ينطوي على خطورة هي الأكبر.

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وعلق نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف عبر تطبيق تلغرام "زيلينسكي في باخموت. الرئيس الأكثر شجاعة للأمة الأكثر شجاعة".

ومنذ الصيف، يحاول الروس السيطرة على باخموت التي كان عدد سكانها قبل الغزو أواخر شباط/فبراير نحو سبعين ألف نسمة.

وسبق أن أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرى ومناطق تقع عند أطراف المدينة، ولكن يبدو أن القوات الأوكرانية تسيطر على باخموت وقسم من ضواحيها.

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وقال معهد دراسات الحروب الذي مقره في الولايات المتحدة في تقرير الاثنين، إن "القوات الروسية خسرت مواقع جنوب باخموت في 18 كانون الأول/ديسمبر، وواصلت هجماتها البرية قرب باخموت ومدينة دونيتسك".

وتأتي هذه الزيارة بينما تشتد المعارك في المدينة وفق ما أفادت به موفدة فرانس24 إلى إقليم دونباس شرق أوكرانيا مايسة عواد، التي أكدت أن عدد الجنود المصابين بفعل القتال في المدينة كبير، وقد ازداد كثيرا مؤخرا، حسب ما نقلته عن أحد الأطباء. وأيضا جاءت الزيارة يوم تحتفل فيه البلاد بعيد القديس نقولا الذي يحظى بمكانة كبيرة بين المسيحيين الأرثوذوكس.

فرانس24/ أ ف ب

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