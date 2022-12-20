بوتين ولوكاشينكو يشيدان بالعلاقات بين بلديهما ويتجنبان الحديث عن الحرب في أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الإثنين بالعلاقات الوثيقة بين بلديهما في أول زيارة لبوتين إلى مينسك منذ عام 2019. وخلال مؤتمر صحافي ثنائي، تجنب الرئيسان الحديث عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أكد لوكاشينكو أن بيلاروسيا لن تتدخل فيها. وكانت موسكو استخدمت أراضي بيلاروسيا منصة للهجوم على كييف في فبراير/ شباط الماضي.

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الإثنين بالعلاقات الوثيقة بين البلدين في أول زيارة لبوتين إلى مينسك منذ عام 2019.

ولم يتحدث الرئيسان عن الحرب الدائرة في أوكرانيا خلال مؤتمر صحافي مشترك.

وقال قائد القوات المشتركة الأوكرانية سيرجي نايف إنه يعتقد بأن المحادثات ستتناول "اعتداء آخر على أوكرانيا والمشاركة الأوسع نطاقا للقوات المسلحة في روسيا البيضاء في العملية على أوكرانيا، وبالتحديد، في رأينا، في الميدان أيضا".

ولم يشهد المؤتمر الصحافي توجيه أي أسئلة لأي من الرئيسين بخصوص الحرب في أوكرانيا. وأعلن لوكاشينكو مرارا أن بلاده لن تتدخل في الحرب الأوكرانية.

ودارت معظم تصريحات بوتين ولوكاشينكو خلال المؤتمر الصحافي حول التوافق الاقتصادي والصناعي والدفاعي الوثيق بين الدولتين التابعتين للاتحاد السوفياتي السابق والمتحالفتين رسميا بالفعل في "اتحاد" غامض إلى حد ما. واستخدمت القوات الروسية روسيا البيضاء منصة للهجوم على العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير/ شباط، واستمر النشاط العسكري بين روسيا وبيلاروسيا لأشهر هناك.

وتخشى المعارضة السياسية في بيلاروسيا، التي زج بمعظمها في السجون أو أجبرت على النفي أو السكوت، من ضم روسيا أجزاء من بلادهم والتي تضررت هي الأخرى بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية الشاملة. ورفض كل من بوتين ولوكاشينكو هذه الفكرة.

فرانس 24 /أ ف ب

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