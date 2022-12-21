صاروخ "فيغا-سي" الأوروبي يفشل في تحقيق أول رحلة تجارية إلى الفضاء

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فشل الصاروخ الفضائي الأوروبي الجديد "فيغا-سي" في تحقيق أول رحلة تجارية له على الفضاء الثلاثاء، بعدما أقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية حاملا قمرين اصطناعيين لمجموعة إيرباص، الأمر الذي يعد انتكاسة لقطاع الفضاء الأوروبي.

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لم يبعث الصاروخ الفضائي الأوروبي الجديد "فيغا-سي" الثلاثاء بأي إشارة بعد عشر دقائق على إقلاعه عند الساعة 22,47 بالتوقيت المحلي (الساعة 01,47 ت غ)، إذ انحرف عن مساره وتوقفت قاعة التحكم في مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية عن تلقي البيانات.

وأكد رئيس مجموعة "أريان سبايس" ستيفان إسرائيل من المركز الفضائي أن "المهمة ضاعت".

من جهتها، أوضحت الشركة في بيان مقتضب "بعد دقيقتين و27 ثانية على الإقلاع سجل خلل على زيفيرو 40" الطابق الثاني من الصاروخ "ما وضع حدا لمهمة فيغا-سي".

وأضافت الشركة: "تجرى تحاليل للبيانات لتحديد سبب هذا الفشل".

وستعقد المجموعة مؤتمرا صحافياً في قاعدة كورو الفضائية الأربعاء في الساعة 15:00 ت غ.

وكانت مهمة هذا الصاروخ خلال هذه الرحلة التجارية الفضائية الأولى، تكمن في وضع قمرين اصطناعيين لمراقبة الأرض، من صنع إيرباص وهما بليياد نيو 5 و6، ويعتبران الأخيرين في كوكبة بليياد نيو التي ستسمح بمسح أي نقطة في العالم عدة مرات في اليوم الواحد.

وكان يفترض أن يتم إطلاق هذه الرحلة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكنها أرجئت مدة شهر بسبب خلل في أحد المكونات. وأوضح ستيفان إسرائيل لوكالة الأنباء الفرنسية "اضطررنا إلى تغيير أحد التجهيزات المتعلقة بغطاء الحماية" في الصاروخ.

وقد تقررت هذه الرحلة التجارية الأولى للصاروخ بعد نجاح عملية إطلاقه في 13 تمّوز/يوليو الماضي.

نسخة محسنة من الصاروخ "فيعا"

ويعد "فيغا-سي الأوروبي الجديد صاروخا أوروبيا خفيفا سيستخدم إلى جانب صاروخ "أريان 6" المستقبلي مع وجود عناصر مشتركة بينهما، للسماح لأوروبا دخول المنافسة بشكل أكبر في سوق الأقمار الاصطناعية التي تشهد انتشارا كبيرا.

كما يعتبر فيغا-سي" نسخة محسنة من الصاروخ الخفيف "فيغا" الذي قام بعشرين مهمة منذ 2012. وقد فشل مرتين، الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بسبب مشكلة في تصنيع الصاروخ الذي سقط في المياه بعدما تفكك في الغلاف الجوي والثانية في صيف العام 2019 بعد خلل أدى إلى تدميره لأسباب احترازية.

ويمثل هذا الفشل الجديد انتكاسة كبيرة لوكالة الفضاء الأوروبية المسؤولة عن برنامج الصواريخ الأوروبية في الوقت الذي تستعر المنافسة الدولية في هذا المجال لا سيما بوجود شركة "سبايس أكس".

هذا، ويشكل صاروخ "أريان 6" محرك الرد الرئيسي في إطار هذه المنافسة إلا أن إرجاء رحلته الأولى إلى نهاية العام 2023 أضر بوكالة الفضاء الأوروبية.

وإلى ذلك، يعاني قطاع الفضاء الأوروبي من الهجوم الروسي لأوكرانيا الذي وضع حدا للتعاون مع روسيا وحرم قاعدة كورو الفضائية الأوروبية من إطلاق أقمار اصطناعية عن طريق صواريخ سويوز الروسية.

وقد اضطرت وكالة الفضاء الأوروبية إلى الاستعانة بسبايس أكس لإطلاق مهمتين علميتين. وكان إطلاق الصاروخ "فيغا-سي" الخامس والأخير المقرر خلال العام 2022 من قاعدة كورو.

فرانس24/أ ف ب

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