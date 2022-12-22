الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: سكان العاصمة الأوكرانية كييف يصارعون يوميا لتوفير حاجياتهم من المياه والتدفئة

02:17 عائلات في كييف تصارع بشكل يومي لتوفير حاجياتها من الماء والكهرباء. © فرانس24

وسط انخفاض درجات الحرارة، أغرقت الهجمات الصاروخية وضربات الطائرات المسيرة، مدنا أوكرانية في الظلمة، وتسببت في انقطاع إمدادات المياه والتدفئة عن ملايين المواطنين. في هذا السياق، وبعد الهجوم الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف بطائرات روسية مسيرة، تعطلت أكثر من تسع محطات لتوزيع الكهرباء. فريق فرانس24 زار بعض الأحياء في كييف ونقل تفاصيل الحياة اليومية لعائلات تصارع من أجل توفير حاجياتها من الماء والتدفئة. تقرير: عبد القادر درماس وإلينا فيليشين وأندرو هيليار