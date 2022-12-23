الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج - أوكرانيا: سكان كييف يقضون ليالي الشتاء الباردة وسط الظلام

02:04 لجأت العائلات الأوكرانية في كييف إلى الشموع لإنارة بيوتها. © صورة من شاشة فرانس 24

يعاني سكان العاصمة الأوكرانية كييف من صعوبات يومية بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي في خضم تعطل محطات توزيع الطاقة بعد قصفها من القوات الروسية. فريق فرانس24 زار إحدى العائلات الأوكرانية التي لجأت إلى مولد كهربائي يعمل بالبنزين لتوفير حاجياتها الأساسية. وتمكنت هذه العائلة من متابعة كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي بعد استهلاك القليل المتبقي من الوقود لديها. تقرير عبد القادر درماس وإلينا فولوشين وأندرو هيليار.