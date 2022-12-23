موجة إضرابات تربك حركة القطارات في فرنسا وتتسبب بإلغاء مئات الرحلات في فترة الأعياد

01:30 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24. © فرانس24

مع إقبال ملايين الفرنسيين على السفر بالقطارات خلال عطلة الأعياد، يجد عشرات الآلاف أنفسهم في مأزق بسبب إضراب عمال قطاع السكك الحديدة احتجاجا على تدنى الأجور، حيث أُلغيت مئات الرحلات في وقت يسافر فيه ملايين الفرنسيين تقليديا لحضور التجمعات العائلية، وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدة "إس إن سي إف" إن خدمة خطوط القطارات عالية السرعة كانت الأكثر تضررا في هذا الإضراب الذي استنكرته الحكومة الفرنسية ودعت إلى عدم تحميل الفرنسيين تبعاته في هذه الفترة.