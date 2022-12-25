البابا فرنسيس يهاجم "الجشعين للسلطة والمال" ويدعو إلى "إعادة اكتشاف معنى عيد الميلاد"

البابا فرنسيس يقبل تمثالا للطفل يسوع أثناء قداس عشية عيد الميلاد في كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، السبت 24 كانون الأول/ديسمبر 2022.

في قداس بمناسبة عيد الميلاد السبت صلى البابا فرنسيس من أجل "الأطفال الذين تلتهمهم الحروب والفقر والظلم"، معبرا عن أسفه من "الجشعين للسلطة والمال الذين ينهكون أحباءهم وإخوانهم". ودعا الحبر الأعظم في القداس الذي ترأسه إلى "ترك حرارة الدنيا" و"إعادة اكتشاف معنى عيد الميلاد"، داعيا إلى كنيسة خيرة في خدمة الفقراء. وسيوجه البابا الأحد رسالته السنوية بالمناسبة، ومن المتوقع أن يركز فيها على الحرب في أوكرانيا.

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ترأس البابا فرنسيس السبت قداسا احتفالا بعيد الميلاد في كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان بينما سيلقي الأحد في ساحة الكنيسة بحضور آلاف المؤمنين خطابا يوجه خلاله رسالته السنوية بالمناسبة والتي سيركز فيها على الأرجح على أوكرانيا.

وسيخاطب رئيس الكنيسة الكاثوليكية، المؤمنين من شرفة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث يستعرض تقليديا النزاعات في العالم، قبل أن يبارك "المدينة والعالم".

وسيركز الحبر الأعظم في هذا الخطاب الذي يبث على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم، على النزاع في أوكرانيا على الأرجح، في أول عيد ميلاد منذ غزو موسكو لهذا البلد في شباط/فبراير الماضي.

ويدعو البابا اليسوعي الأرجنتيني بلا كلل إلى السلام، لكنه حاول أيضا الإبقاء على حوار دقيق مع موسكو، مما عرضه لانتقادات لامتناعه عن اتخاذ موقف معارض أوضح حيال سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الفاتيكان إن نحو سبعة آلاف شخص حضروا مساء السبت قداس عشية عيد الميلاد التقليدي الذي ترأسه البابا في كنيسة القديس بطرس.

وصلى البابا (86 عاما) الذي لا يزال يعاني من آلام في الركبة من أجل "الأطفال الذين تلتهمهم الحروب والفقر والظلم"، معبرا عن أسفه من "الجشعين للسلطة والمال الذين ينهكون أحباءهم وإخوانهم".

وفي مواجهة نزعة "الاستهلاك"، دعا البابا إلى "ترك حرارة الدنيا" و"إعادة اكتشاف معنى عيد الميلاد"، داعيا إلى كنيسة خيرة في خدمة الفقراء.

وقالت فيكتوريا ماتشادو (19 عاما) التي قدمت من المكسيك مع عائلتها لوكالة الأنباء الفرنسية إن "وجودي هنا مع كل هؤلاء الناس مؤثر جدا. نحن سعداء ومتأثرون لرؤية البابا وإن كنا في الخارج، ولشعورنا بهذا الارتباط بيننا".

وتابع نحو أربعة آلاف شخص لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر، الاحتفال على شاشات عملاقة مثبتة في الخارج.

وقالت جولي (50 عاما) التي تعمل رئيسة شركة في نيس إن "البابا رجل متواضع جدا وأعتقد أنه قادر على إيصال رسالة سلام ومحاولة توحيد الناس وتخفيف التوتر".

وبينما يحتفل 1,3 مليار كاثوليكي بميلاد يسوع المسيح، سافر الكاردينال البولندي كونراد كراجيفسكي إلى أوكرانيا لقضاء عيد الميلاد إلى جانب السكان المتضررين من الحرب.

فرانس24/ أ ف ب

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