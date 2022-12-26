ثلاثة قتلى بعد إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية قرب قاعدة عسكرية روسية

الحرب في أوكرانيا

اتهمت روسيا أوكرانيا بقصف قاعدتين جويتين، بما في ذلك إنجلز -2، بالقرب من مدينة ساراتوف.

أفادت وكالات أنباء روسية، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا بسبب حطام طائرة مسيرة أوكرانية أسقطتها قوات الدفاع الجوية الروسية قرب مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض عند اقترابها من القاعدة العسكرية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الهجوم لم يتسبب في إلحاق أي ضرر بالطائرات في هذه القاعدة.

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أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ليل الأحد الاثنين، طائرة مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية في جنوب روسيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص عند سقوط حطامها، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، "في 26 كانون الأول/ديسمبر حوالى الساعة 01,35 بتوقيت موسكو (22,35 ت غ)، أسقطت مركبة جوية أوكرانية من دون طيار على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف". وأضافت أنه "نتيجة لسقوط حطام الطائرة أصيب ثلاثة جنود فنيين روس كانوا في المطار بجروح قاتلة".

فرانس 24 / أ ف ب

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