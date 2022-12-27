الجمارك الإسبانية تضبط 4.4 أطنان من مخدر الحشيش على متن مركب متجه إلى أمريكا اللاتينية

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زورقان سريعان تابعان للحرس المدني الإسباني في أو غروف، شمال غرب إسبانيا، في 28 مارس 2020، خلال عملية ضبط زورق ينقل مخدر الكوكايين.

تمكنت وحدات الجمارك الإسبانية الثلاثاء من ضبط 4400 كيلوغرام من مخدر الحشيش على متن مركب في خليج قادش بجنوب غرب البلاد، كان ينقلها من المغرب متجها إلى أمريكا اللاتينية، بفضل معلومات وفرتها الشرطة البريطانية.

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ضبطت الشرطة الإسبانية الثلاثاء 4,4 أطنان من مخدر الحشيش على مركب قبالة سواحلها الجنوبية كان متجها على ما يبدو إلى أمريكا اللاتينية، وأوقفت بريطانيين كانا على متنه.

واستطاعت عناصر الجمارك الإسبانية تفتيش المركب في خليج قادش جنوب غرب البلاد بعدما جعلته العاصفة يغير مساره الأساسي.

وأوضح بيان للشرطة الإسبانية أن السلطات الجمركية كانت تراقبه بعد تلقيها معلومات في شأنه من الشرطة البريطانية.

وأوردت الشرطة أن "التحقيق أظهر أن القارب كان سيستخدم لتحميل كمية كبيرة من الحشيش في المغرب بغية نقلها بعد ذلك إلى أمريكا اللاتينية".

وبعدما أحضر المركب حمولته بالفعل من على الساحل الغربي للمغرب، اضطر للعودة إلى إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية في مضيق جبل طارق.

وأشار البيان إلى أن دورية للجمارك الإسبانية اقتربت من المركب ليعثر عناصرها على متنه على "عدد من طرود الخيش والرافيا التي غالبا ما تستخدم لنقل هذا النوع من المخدرات".

وبلغ مجموع ما صادره عناصر الدورية 130 طردا تحتوي على نحو 4400 كيلوغرام من الحشيش.

ونقل القارب إلى قادش وأوقف طاقمه المؤلف من بريطانيين اثنين، حسب ما أفادت الشرطة التي لم تستبعد إمكان توقيف آخرين.

فرانس24/ أ ف ب

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