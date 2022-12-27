لافروف يهدد: على أوكرانيا تنفيذ المقترحات الروسية وإلا فإن جيشنا سيحسم الأمر

الحرب في أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحضر مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، روسيا، 16 يونيو 2020

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مقترحات بلاده بشأن "نزع السلاح" معروفة جيدا، مطالبا السلطات الأوكرانية بتنفيذها وإلا فإن الجيش الروسي "سيحسم القضية". يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيه إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم" ويتطلب "قوة وتركيز" بلاده.

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مقترحات موسكو بشأن "نزع السلاح"، و"القضاء على النزعة النازية" في أوكرانيا معروفة جيدا لكييف.

وأضاف أن الأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، وإلا فإن الجيش الروسي سيبت في هذه القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن لافروف قوله، إن "مقترحاتنا لنزع السلاح والتخلص من النزعة النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام والقضاء على التهديدات لأمن روسيا النابعة من هناك )أوكرانيا( بما في ذلك أراضينا الجديدة، معروفة للعدو".

وأضاف "الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر".

زيلينسكي: الوضع "صعب ومؤلم"

على صعيد ذي صلة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم" ويتطلب كل "قوة وتركيز" بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "الأوضاع على الخطوط الأمامية، باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز".

وتابع قائلا "الوضع هناك صعب ومؤلم. المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم".

كما ذكر زيلينسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة وإنها مقطوعة عن نحو تسعة ملايين من السكان.

فرانس24/رويترز

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