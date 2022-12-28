الفاتيكان: البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل سلفه بنديكتوس السادس عشر الـ"مريض للغاية"

أعلن البابا فرنسيس الأربعاء أن سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر "مريض للغاية"، داعيا للصلاة من أجله. ولاحقا أصدر الفاتيكان بيانا قال فيه إن الحبر الأعظم السابق عانى من "تدهور" مفاجئ بصحته في الساعات الأخيرة، مضيفا أنه جرت "السيطرة" على حالته. وفي 2013، استقال بنديكتوس من منصبه ليكون أول بابا يتنحى عن مهامه منذ 600 عام، ويعيش في دير سابق بحدائق الفاتيكان مع سكرتيره الشخصي رئيس الأساقفة جورج جانسوين وعدد قليل من مساعديه وأفراد طاقم طبي آخرين.

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دعا البابا فرنسيس الأربعاء للصلاة من أجل سلفه البابا السابق بنديكتوس السادس عشر الذي قال إنه "مريض للغاية".

ويعيش بنديكتوس البالغ من العمر 95 عاما في الفاتيكان، منذ أن أصبح في 2013 أول بابا يستقيل منذ نحو 600 عام.

وأصدر الفاتيكان بيانا في وقت لاحق قال فيه إن بنديكتوس عانى من "تدهور" مفاجئ في حالته الصحية في الساعات الأخيرة. وأضاف أن حالته تمت "السيطرة" عليها وأنه يتلقى رعاية طبية مستمرة.

وفي ختام عظته الأسبوعية العامة، فاجأ فرنسيس الحضور قائلا باللغة الإيطالية "أطلب منكم جميعا الصلاة من أجل البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر الذي يدعم الكنيسة في صمت".

وأضاف "لنتذكره. إنه مريض جدا، ونطلب من الرب أن يعزيه ويعضده في شهادة المحبة للكنيسة هذه التي يقدمها حتى النهاية".

ويقيم بنديكتوس منذ استقالته في دير سابق بحدائق الفاتيكان مع سكرتيره الشخصي رئيس الأساقفة جورج جانسوين وعدد قليل من مساعديه وأفراد طاقم طبي آخرين.

فرانس24/ رويترز

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