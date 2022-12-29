بعد رفضها هدنة لرأس السنة... روسيا تطلق عشرات الصواريخ على كييف وعدة مدن أوكرانية

الحرب في أوكرانيا

امرأة تهرب من القصف بعد أن دمرت روسيا بيوتا في كوبيانسك بمنطقة خاركيف الأوكرانية، 28 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

أمطرت القوات الروسية صباح الخميس العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية بأكثر من 120 صاروخا. وكان الكرملين قد أنذر أن ما من هدنة لرأس السنة على الميدان في أوكرانيا.

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قالت مصادر عسكرية ورئاسية أوكرانية إن روسيا نفذت ضربات "مكثّفة" بأكثر من 120 صاروخا على مدن عدة، بما فيها العاصمة كييف صباح الخميس.

وكتب سلاح الجو على مواقع التواصل الاجتماعي "يهاجم العدوّ أوكرانيا على عدة جبهات، مع صواريخ كروز تُطلق من طائرات وسفن".

وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط كلّ الصواريخ الروسية الستة عشر التي استهدفت العاصمة.

وأوضح مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك على "تويتر" أن "أكثر من 120 صاروخا أطلق لتدمير البنى التحتية المدنية الأساسية وقتل مدنيين بأعداد كبيرة"، من دون تقديم حصيلة للضحايا المحتملين.

وحُرمت لفيف كبرى مدن الغرب الأوكراني، من الكهرباء الخميس بنسبة 90%، إثر هذا القصف الجديد الذي استهدف منشآت للطاقة في عزّ الشتاء.

وقال رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي على "تلغرام" إن "90 % من المدينة من دون كهرباء... ولم تعد الترامات والحافلات تسير في المدينة وقد تنقطع إمدادات المياه".

وكان الكرملين قد أنذر أن ما من هدنة لرأس السنة على الميدان في أوكرانيا.

ويبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا، المستمر منذ أكثر من 10 أشهر والذي تسبب بخسائر كبيرة جدا، بالقول إن الغرب كان يستغل أوكرانيا لتهديد روسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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