ضربات روسية تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا

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استخدام المولدات الكهربائية في مدينة لفيف الأوكرانية بعد انقطاع التيار الكهربائي،أوكرانيا، 29 كانون الأول، ديسمبر 2022.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن معظم المناطق الأوكرانية تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت جميع أنحاء البلاد وتسببت بـ "أضرار كبيرة" طاولت شبكة الكهرباء الوطنية. واعتمدت روسيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف تدمير شبكات ومحولات الكهرباء ما أغرق ملايين المدنيين في الصقيع والظلام في أوج فصل الشتاء.

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وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة عانت معظم المناطق الأوكرانية الخميس من انقطاع الكهرباء عقب الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "اعتبارا من هذا المساء، هناك انقطاع للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا"، مضيفا "الأمر صعب بشكل خاص في منطقة كييف والعاصمة ومناطق لفيف وأوديسا وخيرسون وفينيتسيا وترانسكارباثيا".

وتابع"مع كل ضربة صاروخية من هذا النوع، لا تجني روسيا سوى دفع نفسها بشكل أعمق إلى طريق مسدود".

وأضاف زيلنسكي في كلمته "سيكون لصفة أكبر دولة إرهابية في العالم عواقب على روسيا ومواطنيها لفترة طويلة. وكل صاروخ يؤكد فقط أن كل هذا يجب أن ينتهي في المحاكم. وهذا بالضبط ما سيحدث".

وتسبب القصف الروسي لأوكرانيا، صباح الخميس، بـ "أضرار كبيرة" طاولت شبكة الكهرباء الوطنية التي سبق أن تضررت في شكل جسيم جراء ضربات للجيش الروسي منذ أكتوبر، وفق ما أفاد رئيس الشركة المشغلة "أوكرينيرغو".

وأعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن نحو نصف سكان العاصمة الأوكرانية محرومون من الكهرباء الخميس.

وكتب كليتشكو على تلغرام "40 في المئة من المستهلكين في العاصمة هم من دون كهرباء بعد القصف الروسي"، مؤكدا أن إمدادات المياه وأنظمة التدفئة تعمل على نحو طبيعي، ما تسبب في حرمان المباني من التيار التي تشغل مدافئها بالكهرباء.

وبعد تكبدها سلسلة انتكاسات عسكرية كبرى في شمال شرق وجنوب البلاد هذا الخريف، اعتمدت روسيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف تدمير شبكات ومحولات الكهرباء، ما أغرق ملايين المدنيين في الصقيع والظلام في أوج فصل الشتاء.

فرانس24/أ ف ب

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